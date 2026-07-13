Сергей Разумовский

В ближайшее время о переходе Евгения Скибы в Баник из Остравы будет объявлено официально. По данным «ТаТоТаке», 23-летний украинский центральный защитник продолжит карьеру в чемпионате Чехии и станет новым игроком команды из Остравы.

Вторую часть прошлого сезона Скиба провёл в Карвине, куда в январе этого года перешёл за 150 тысяч евро. В составе чешского клуба украинец сыграл 12 матчей и не отметился результативными действиями, но успел помочь команде добиться исторического успеха. Именно с его участием Карвина сенсационно выиграла Кубок Чехии, обыграв в финале Яблонец со счётом 3:1.

Для Скибы это станет новым этапом в карьере и шансом закрепиться в более амбициозном проекте. Недавно к Банику на правах аренды также присоединился ещё один украинский центральный защитник Максим Дьячук из Динамо, так что в составе чешского клуба может сформироваться заметный украинский след в обороне.