Сергей Разумовский

На первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций сезона 2026/27 между швейцарским Лугано и фарерским Рунавиком будет работать украинская бригада арбитров. Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола со ссылкой на УЕФА.

Поединок состоится 6 августа в Швейцарии. Главным арбитром встречи назначен Виктор Копиевский. Помогать ему будут ассистенты Семен Шлончак и Виктор Нижник.

Четвертым судьей будет работать Дмитрий Кубряк. За функционирование системы видеоповторов будут отвечать Денис Шурман и Александр Шандор.

Для украинских болельщиков Лугано — знакомый соперник. Швейцарский клуб уже встречался с киевским Динамо на групповом этапе Лиги Европы сезона-2019/20. В двух матчах команда из Лугано отобрала у киевлян очки, из-за чего Динамо не смогло выйти на следующую стадию турнира.

Первая встреча между командами состоялась 2 октября 2019 года в Швейцарии. Лугано и Динамо сыграли вничью со счетом 0:0. Ответный матч прошел 12 декабря 2019 года на НСК Олимпийский в Киеве.

Перед заключительным туром группового этапа Динамо для выхода из группы устраивала только победа. Однако киевляне снова не смогли одолеть Лугано. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Хозяева избежали поражения уже в компенсированное время — на 94-й минуте гол забил Виктор Цыганков.

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