Украинские арбитры рассудят бывший клуб Реброва в Лиге Европы
Копиевский и его бригада получили назначение
около 2 часов назадПодписаться в
Виктор Копиевский. Фото: УПЛ
Украинская судейская бригада будет работать на матче второго раунда квалификации Лиги Европы между венгерским Ференцварошем и нидерландским Твенте. Главным арбитром встречи назначен Виктор Копиевский, сообщает пресс-служба УАФ со ссылкой на УЕФА.
Помогать Копиевскому на линиях будут Семен Шлончак и Виктор Нижник. Четвертым арбитром будет Алексей Кальнов.
За работу системы видеоповторов ответят украинец Алексей Деревинский и шотландец Эндрю Даллас. Таким образом, в судейской бригаде матча будут работать сразу пятеро представителей Украины.
Финал ЧМ стал последним матчем. Один из лучших арбитров завершил карьеру.