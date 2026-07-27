Сергей Разумовский

Украинская судейская бригада будет работать на матче второго раунда квалификации Лиги Европы между венгерским Ференцварошем и нидерландским Твенте. Главным арбитром встречи назначен Виктор Копиевский, сообщает пресс-служба УАФ со ссылкой на УЕФА.

Помогать Копиевскому на линиях будут Семен Шлончак и Виктор Нижник. Четвертым арбитром будет Алексей Кальнов.

За работу системы видеоповторов ответят украинец Алексей Деревинский и шотландец Эндрю Даллас. Таким образом, в судейской бригаде матча будут работать сразу пятеро представителей Украины.

Финал ЧМ стал последним матчем. Один из лучших арбитров завершил карьеру.