Павел Василенко

Словенская футбольная ассоциация официально сообщила о завершении профессиональной карьеры Славко Винчича. Символично, что последним матчем в его многолетней работе стал финал чемпионата мира-2026, где он обслуживал встречу между сборными Испании и Аргентины.

Всего через неделю после завершения мундиаля в США, Канаде и Мексике арбитр из Марибора объявил об уходе из большого футбола. Он стал первым словенским рефери, которому доверили судить финал мужского чемпионата мира, окончательно закрепив свое место среди лучших арбитров современности.

Прощальный сезон принес Винчичу еще несколько престижных наград. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала его лучшим арбитром чемпионата мира, а в Италии словенец получил престижную награду Джулио Кампанати как лучший судья турнира.

Винчич, который родился 25 ноября 1979 года в Мариборе, вошел в список арбитров ФИФА еще в 2010 году. За годы карьеры он работал на самых престижных международных матчах, став одним из самых авторитетных футбольных рефери.

Впрочем, путь к вершине не был безоблачным. В 2020 году имя Винчича оказалось в центре громкого скандала после полицейской операции «Кристалл» в боснийской Биелине. Арбитра задержали вместе с другими участниками вечеринки, во время которой правоохранители изъяли наркотики, оружие и значительную сумму денег.

Впоследствии выяснилось, что словенский рефери проходил по делу лишь как свидетель. После допроса его освободили без предъявления каких-либо обвинений, и инцидент не повлиял на дальнейшую международную карьеру. В конечном итоге Винчич завершил путь в футболе на высшей ноте – после финала чемпионата мира и с признанием одного из лучших арбитров своего поколения.