Павел Василенко

Украинская судейская бригада во главе с Виктором Копиевским будет работать на матче третьего тура Лиги конференций между испанским Райо Вальекано и польским Лехом, сообщили в УЕФА.

Ему будут помогать ассистенты на линиях – Семен Шлончак и Виктор Нижник. Обязанности четвертого арбитра выполнит Александр Кальонов. За видеоподдержку системы ВАР будут отвечать Денис Шурман и Александр Шандор.

В 2024 году Копиевский проходил полиграф после скандального решения, которое он принял в матче шестого тура УПЛ между Полесьем и Вересом (2:1).

Поединок Райо Вальекано – Лех состоится 6 ноября и начнется в 22:00 по киевскому времени.