Украинский арбитр, который проходил полиграф, получил назначение на матч Лиги конференций
Поединок состоится в четверг
около 2 часов назад
Фото - УПЛ
Украинская судейская бригада во главе с Виктором Копиевским будет работать на матче третьего тура Лиги конференций между испанским Райо Вальекано и польским Лехом, сообщили в УЕФА.
Ему будут помогать ассистенты на линиях – Семен Шлончак и Виктор Нижник. Обязанности четвертого арбитра выполнит Александр Кальонов. За видеоподдержку системы ВАР будут отвечать Денис Шурман и Александр Шандор.
В 2024 году Копиевский проходил полиграф после скандального решения, которое он принял в матче шестого тура УПЛ между Полесьем и Вересом (2:1).
Поединок Райо Вальекано – Лех состоится 6 ноября и начнется в 22:00 по киевскому времени.