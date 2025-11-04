Президент Динамо Игорь Суркис поделился мнением о давлении, под которым работают арбитры в Украине. Слова бизнесмена передает пресс-служба клуба.

Я не знаю, под каким именно давлением находился Романов. Но я хорошо помню эпизод в кубковом матче, когда Попов пошел в подкат и сыграл в мяч – судья сразу показал ему желтую карточку. Тогда вся скамейка «Шахтера» буквально подскочила, словно кого-то убили.

Да, возможно, он кого-то спровоцировал словом, возможно, что-то сказал не так. Но факт остается фактом. Попов имел в виду, что он вырос на противостоянии динамовцев против настоящих звезд европейского уровня – Виллиана, Дугласа Косты, Фернандиньо, Алекса Тейшейры. Потом сам играл против Марлоса, Тайсона, Мораеса. Это были футболисты высокого класса. А нынешним ребятам еще нужно доказать, что они тоже звезды. Да, они хорошие игроки – не покупают же футболистов за 15-20 миллионов просто так. У нас сегодня нет возможности покупать игроков за такие деньги, особенно во время войны. Даже если бы сейчас работал бизнес, я бы не позволил себе тратить на трансферы такие средства, потому что есть сейчас вещи важнее футбола. Нам есть куда тратить. Но это дело каждого клуба. И что теперь – нам не участвовать в чемпионате? Мы же украинская команда, мы играем в украинском чемпионате. Украинскими игроками. И я считаю это абсолютно справедливым.

Поэтому уважаемому мной господину Палкину я хочу дать четкий ответ – и прошу это зафиксировать. Мы знаем, кто за всем этим стоит. Если в Кубке судья работал действительно на высоком уровне – к нему вопросов нет. А вот Романов отсудил так, как когда-то отсудил финал, когда сбивали Ваната, и он тоже не назначил пенальти. Тогда мы промолчали, потому что думали, что это случайность. Но случайность – это когда один раз! Второй – это совпадение, третий – уже закономерность.

Но сейчас я молчать не буду. Если сегодня не назначают такие очевидные пенальти, то зачем вообще тогда играть в футбол? Игра могла перевернуться полностью: счет стал бы 2:2, а возможно, мы бы даже забили третий гол. Потому что третий мяч, который они забили, уже ничего не решал – вообще ничего. Вся команда пошла вперед, пыталась отыграться – это естественно.

Поэтому никаких претензий к команде у меня быть не может. Игра была на пределе возможностей – ребята отдали все, что могли. «Шахтер» в конце встречи заметно подсел – как в первой игре, так и во второй. А мы делали все возможное, пытались усилить атаку за счет быстрых фланговых игроков, которые могли бы добавить скорости во втором тайме. Но, к сожалению, по тем же самым причинам, о которых я уже упоминал, у нас просто не было такой возможности.