Караваев оценил работу арбитров в матче с Шахтером: «Должны были назначать пенальти»
Футболист Динамо поделился эмоциями после поражения от Шахтера
около 1 часа назад
Футболист киевского Динамо Александр Караваев прокомментировал поражение своей команды от Шахтера со счетом 1:3 в рамках чемпионата Украины. По его мнению, подопечные Александра Шовковского имели все шансы спасти матч, но подвела реализация моментов.
Кроме того, Караваев высказал мнение о работе судейской бригады и отметил спорный эпизод с участием Огунданы в штрафной площади донецкой команды.
«Конечно, эмоции негативные. На первых минутах игра складывалась не по нашему сценарию. Пропустили необязательный гол после стандарта – подвела концентрация, не доработали. Будем разбирать, чтобы в следующих играх не было подобного. Бывает, ничего страшного…
Потом уже, когда счет стал 2:0, пошли всеми силами вперед. Забили гол, имели еще моменты, но реализация немного подвела нас. Движемся дальше, есть еще много игр, так что вся борьба впереди.
В принципе, особых претензий к арбитру нет. Отработал высококвалифицированно и в целом контролировал то, что происходило на поле.
Момент с Огунданой? Лично я еще не смотрел этот эпизод. Но со стороны показалось, что был фол, и должны были назначить пенальти. Но есть арбитр, есть VAR, они проверяют момент. Им доверили эту миссию, они берут на себя ответственность – значит, пенальти не было», – цитирует Караваева официальный сайт Динамо.