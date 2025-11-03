Футболист киевского Динамо Александр Караваев прокомментировал поражение своей команды от Шахтера со счетом 1:3 в рамках чемпионата Украины. По его мнению, подопечные Александра Шовковского имели все шансы спасти матч, но подвела реализация моментов.

Кроме того, Караваев высказал мнение о работе судейской бригады и отметил спорный эпизод с участием Огунданы в штрафной площади донецкой команды.