Президент Динамо Игорь Суркис поделился предложениями по улучшению работы судейского корпуса в Украине. Слова бизнесмена передает прессслужба клуба.

Я же ничего не прошу, только честного судейства. Был пенальти – назначайте. Был в наши ворота – ставьте в наши. Для чего нужен VAR, если его не используют в таких моментах? Давайте тогда от него откажемся, не будем платить за него. Давайте сейчас еще послушаем господина Риццоли и главу нашего судейского комитета Екатерину Монзуль. Она профессиональный арбитр, которая завоевала множество наград. Пусть она выйдет и ответит. Почему в Италии арбитры выходят и объясняют, почему был назначен или не назначен пенальти, почему был удален тот или иной игрок. Ничего не скрывая, сразу объясняют это зрителям, принимая свое решение.

Интервью арбитров? Так в итальянской Серии А арбитры сразу аргументируют свое решение, объявляя его на весь стадион. А кого мы хотим обмануть? Себя или зрителей, которые в стране, находящейся в состоянии войны, тратят последние деньги на то, чтобы прийти на стадион и увидеть интересное зрелище? Разве не было бы интересно, если бы арбитр назначил справедливый пенальти во Львове, счет стал бы 2:2, и пусть бы потом победил сильнейший?.. Вместо этого арбитры сегодня просто убивают зрелище.

Я только «за», я за прозрачность. Мы живем в открытом обществе, хотим попасть в Евросоюз. В Италии арбитры после матча сразу дают интервью и объясняют, почему назначили пенальти или почему не назначили. Я уверен, что через год-два такая практика будет и в других странах. На стадион выходит арбитр, объясняет свое решение, и все вопросы сразу отпадают. Потому что и VAR, и главный судья приходят к единому выводу. А у нас даже спорный момент иногда остается неясным. Все понятно.