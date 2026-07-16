Украинский футбольный менеджер Олег Авдыш рассказал о летней трансферной саге бывшего вингера Полесья Алексея Гуцуляка.

Что касается переговоров Коджаэлиспора с Алексеем Гуцуляком, то клуб настроен очень серьезно и уже активно работает над этим переходом. На игрока также претендуют еще три турецкие команды, а из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов есть по одному варианту, где стороны уже почти достигли согласия. В целом сообщения турецких медиа соответствуют действительности.

Что именно тормозит сделку с Коджаэлиспором, стоит помнить, что Гуцуляк сейчас имеет статус свободного агента, так что решающее слово остается за ним. Одновременно на берегах Босфора появился еще один мощный претендент, клуб из первой пятерки чемпионата. Эта команда также проявляет предметный интерес к Алексею, а переговоры уже начались. Коньяспор и Чорум? Интерес этих клубов я подтверждаю официально. Более того, в списке претендентов есть еще один турецкий клуб, название которого пока не раскрываю.

На данный момент у Алексея нет одного безусловного приоритета. Он рассматривает все доступные варианты, а трансферное окно работает очень динамично, переговоры ведутся почти непрерывно с утра до вечера. Спрос на футболиста растет, и новые заинтересованные стороны появляются постоянно. Больше всего конкретики сейчас именно на турецком рынке.

Что касается Андерлехта и Маккаби Хайфа, то бельгийцы действительно проявляли серьезный интерес, но их финансовые возможности не совпадают с запросами Алексея. Израильский клуб также предпринял конкретный шаг. На мой взгляд, самые реальные сценарии сейчас – это переход в Турцию или в одну из арабских стран. Впрочем, на трансферном рынке все может измениться буквально за час, – сообщил Авдыш в интервью «Украинскому футболу».