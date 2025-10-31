Когда-то Назарий Русин и Максим Хлань завоевывали с Зарей последнюю для нее бронзу УПЛ в сезоне 2022/23, а уже через несколько лет их пути пересеклись в Польше, где в кубковом матче экс-одноклубники противостояли друг другу.

В рамках 1/16 финала Кубка Польши Арка принимала дома лидера Экстраклассы Гурник. Матч в Гдыне завершился со счётом 1:2.

Арка уже на 22-й секунде организовала быстрый гол, которого оказалось недостаточно для выхода в 1/8 финала. Ещё до перерыва Гурник отыграл один гол усилиями Амброса, а во второй половине встречи Щесняк забил победный матч для команды Хланя.

Украинский вингер Гурника был заменён после 90 минут, а Русин, которого Арка арендовала в Сандерленде, вышел на 63-й минуте.

Кубок Польши. 1/16 финала

Арка - Гурник 1:2

Голы: Эду, 1 - Амброс, 33, Щесняк, 88

