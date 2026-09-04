Украинский нападающий Богдан Вьюнник публично попрощался с Лехией. Футболист опубликовал обращение к поклонникам гданьского клуба в Instagram.

Привет, лехисты 🤍💚

Сегодня заканчивается мой этап в «Лехии»… Этим видео я не смогу описать или показать даже 5% всего, что пережил за время пребывания в этом клубе. Каждый день здесь был как фильм. Каждый матч — как битва гладиаторов в Колизее.

Хочу поблагодарить каждого, кто считает себя частью «Лехии» из Гданьска и кто всегда поддерживал меня и нашу команду — и в хорошие времена, и в сложные. Отдельно благодарю президента и руководство клуба за все, что вы делали для меня с самого начала и до конца.

Спасибо всему тренерскому штабу, медицинскому персоналу, сотрудникам экипировочной службы, медиакоманде, администрации, водителям и каждому, кто работает в клубе. Каждый из вас — прекрасный человек и профессионал в своей сфере.

Также хочу отдельно поблагодарить моих партнеров по команде. Ребята, вы навсегда останетесь в моей памяти, ведь только мы знаем, через что нам приходилось проходить вместе каждый день. Тяжелые тренировки с утра до вечера, наша игра в два касания — «фуситэбл» — в спортзале, каждая выездная поездка и все дни, которые мы провели вместе. Было много сложных моментов, но как же блестяще мы сияли, ребята… 🥹✨

Выход из Первой лиги в Экстраклассу, фонтан Нептуна после дерби с «Аркой», победы и фотографии на фоне табло после матчей с «Ягеллонией», «Лехом» из Познани, «Видзевом», «Погонью» из Щецина и другими командами… Сборы в Турции и множество других невероятных моментов, которые мы пережили вместе.

А теперь — о болельщиках… Не думаю, что когда-либо смогу выразить словами все, что чувствую к вам… Каждая ваша песня, каждый перформанс на стадионе, каждая выездная поездка за сотни километров от дома, каждое слово, каждое сообщение, каждая просьба об автографе или фотографии — все это навсегда останется в моей памяти и сердце.

Желаю всем вам крепкого здоровья и счастья. Надеюсь, что «Лехия» из Гданьска как можно скорее вернется в Экстраклассу, ведь этот клуб и этот город этого заслуживают. Искренне благодарю вас за все… ❤️