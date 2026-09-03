Сергей Разумовский

Украинский нападающий Богдан Вьюнник в ближайшее время сменит клуб в польской Экстраклассе. Двадцатичетырехлетний футболист Лехии из Гданьска продолжит карьеру в варшавской Легии. Об этом сообщает польский портал Meczyki.pl.

Переход состоится на правах аренды. Соглашение будет рассчитано на сезон-2026/27, после завершения которого Легия будет обязана выкупить контракт украинца. Сумма будущего трансфера составит от 700 до 800 тысяч евро.

Ради перехода в варшавский клуб Вьюнник ранее отказался от предложения Короны из Кельце. Легия является одним из самых титулованных клубов Польши и 15 раз выигрывала национальный чемпионат.

Богдан Вьюнник является воспитанником академии Шахтера. В 2024 году он досрочно и в одностороннем порядке прекратил действие контракта с донецким клубом. Это решение вызвало долгий судебный процесс между футболистом и Шахтером.

После ухода из донецкой команды украинец присоединился к Лехии. За гданьский клуб Вьюнник выступает с 2024 года. В сезоне-2025/26 универсальный нападающий провел 28 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

На международном уровне Вьюнник защищал цвета молодежной сборной Украины. В составе команды возрастом до 21 года он сыграл 36 поединков, отличился восемью голами и сделал четыре ассиста. Вместе с сине-желтыми футболист дошел до полуфинала молодежного чемпионата Европы 2023 года. В основную сборную Украины Вьюнник пока что не вызывался.

Решение о смене клуба стало актуальным после того, как Лехия вылетела из Экстраклассы. Вьюнник решил покинуть гданьскую команду, несмотря на назначение украинского тренера Владислава Лупашко. В то же время Лехия уже начала перестройку состава и недавно приобрела у киевского Динамо нападающего Владислава Бленуце.