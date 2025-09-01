Украинский полузащитник Манчестер Юнайтед сменит команду
Фото - ФК МЮ
Украинский полузащитник молодежной команды Манчестер Юнайтед Зак Бауманн на постоянной основе перейдет в другой английский клуб.
Как сообщает ВВС, 18-летний Бауманн станет игроком Норвича, который выступает в Чемпионшипе.
При этом «канарейки» заберут игрока бесплатно. Но по условиям соглашения между клубами, «манкунианцы» получат гарантированные «значительные» бонусы за успешную игру украинца, сумма которых официально не разглашается.
В текущем сезоне Бауманн принял участие в двух матчах чемпионата за команду Манчестер Юнайтед U-21 (111 минут).