Павел Василенко

Украинский полузащитник молодежной команды Манчестер Юнайтед Зак Бауманн на постоянной основе перейдет в другой английский клуб.

Как сообщает ВВС, 18-летний Бауманн станет игроком Норвича, который выступает в Чемпионшипе.

При этом «канарейки» заберут игрока бесплатно. Но по условиям соглашения между клубами, «манкунианцы» получат гарантированные «значительные» бонусы за успешную игру украинца, сумма которых официально не разглашается.

В текущем сезоне Бауманн принял участие в двух матчах чемпионата за команду Манчестер Юнайтед U-21 (111 минут).