20-летний полузащитник Кобби Майну сообщил Манчестер Юнайтед о желании перейти в другой клуб на правах аренды, чтобы получать больше игрового времени.

Футболист отметил, что не хочет разрывать связь с Манчестер Юнайтед, но нынешняя ситуация не позволяет ему развивать карьеру.

В английском клубе сообщили, что не планируют отпускать Майну в аренду. Манчестер Юнайтед ценит хавбека и ожидает, что он останется и будет бороться за место в составе.

В текущем сезоне Кобби Майну не провел ни одного матча в АПЛ, но отыграл полный матч против Гримсби (2:2, 11:12 по пенальти) в Кубке английской лиги.

Ранее стало известно, что главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим не против отпустить Майну, поскольку игрок не вписывается в его тактическую схему.