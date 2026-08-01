Сергей Разумовский

Донецкий Шахтер опубликовал заявку на сезон УПЛ 2026/27. В список, сформированный главным тренером команды Ардой Тураном, вошли 32 футболиста.

В заявке донецкого клуба не оказалось вингера Марьяна Шведа. В то же время тренерский штаб включил в перечень игроков представителей всех линий – вратарей, защитников, полузащитников и нападающих.

Вратарскую позицию в сезоне будут представлять Кирилл Фесюн, Дмитрий Резник, Ростислав Баглай и Денис Твардовский.

В список защитников вошли Марлон, Валерий Бондарь, Георгий Гочолейшвили, Педро Энрике, Ираклий Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Александр Караваев и Николай Матвиенко.

Полузащитная линия Шахтера насчитывает 15 футболистов. В заявке оказались Марлон Гомес, Дмитрий Крыськов, Педриньо, Невертон, Изаке Силва, Артем Бондаренко, Виктор Цуканов, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алиссон, Лукас Феррейра, Денис Сметана, Проспер Оба, Райан Роберто и Глейкер Мендоса.

Атаку донецкой команды будут представлять Ласина Траоре, Эгиналду, Каун Элиас и Лука Мейреллиш.

Ближайший официальный матч Шахтер проведет 3 августа. В рамках чемпионата Украины команда Арды Турана сыграет против Кудривки. Донецкая команда начнет сезон с целью одержать победу и успешно стартовать в новой кампании УПЛ.

Напомним, Шахтёр получил штраф и обратился в суд.