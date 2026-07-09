Сергей Разумовский

Украинский голкипер Богдан Сарнавский продолжит карьеру в Казахстане. 31-летний вратарь подписал контракт с Иртышом из Павлодара.

По информации «ТаТоТаке», соглашение Сарнавского с клубом высшего дивизиона Казахстана рассчитано до конца сезона. Новый этап карьеры украинский вратарь начнет после выступлений в Польше.

Последним клубом Сарнавского была гданьская Лехия. В прошлом сезоне украинец утратил место в основном составе польской команды и провел только один официальный матч.

Переход в Иртыш может стать для Сарнавского возможностью получить больше игровой практики и перезапустить карьеру после непростого периода в Лехии.

Богдан Сарнавский хорошо известен украинским болельщикам по выступлениям в УПЛ. В разные годы вратарь защищал цвета Арсенала, Шахтера, Ворсклы, Львова, Днепра-1 и Кривбаса.

Ранее с новым клубом определился еще один украинец, выступавший за Лехию.