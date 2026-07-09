Сергей Разумовский

Журналист Пётр Слонка в своём Telegram-канале сообщил новые подробности о дальнейшей карьере защитника Динамо Максима Дячука. По его информации, 22-летний украинец может начать новый сезон в составе чешского Баника из Остравы.

О деталях возможного перехода пока не сообщается, поэтому неизвестно, идет ли речь о полноценном трансфере или другой форме сотрудничества. В то же время прошлый сезон Дячук провёл в аренде в польской Лехии, где получал игровую практику и пытался закрепиться на взрослом уровне.

Ранее также появлялась информация, что Максим Дячук вместе с полузащитником Антоном Царенко отказались возвращаться в Украину для продолжения футбольной карьеры. По имеющимся данным, интерес к обоим игрокам проявлял одесский Черноморец, который рассматривал вариант аренды перед стартом нового сезона. Однако договориться по этому переходу одесситам так и не удалось.