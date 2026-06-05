Сергей Разумовский

Кривбасс объявил о полноценном трансфере правого полузащитника Бара Лина из Макаби Тель-Авив. Об этом сообщила пресс-служба криворожского клуба.

21-летний израильский футболист выступал за Кривбасс на правах аренды в течение сезона. После этого клуб принял решение выкупить его контракт.

Новое соглашение Бара Лина с криворожской командой рассчитано на четыре года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 250 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Бар Лин провёл 28 матчей за Кривбасс. В них ему удалось забить пять голов и отдать одну результативную передачу.

Ранее Кривбасс официально потерял одного из своих звёздных легионеров, который продолжит карьеру в бывшем клубе украинского защитника Максима Таловерова.