Устроил бразильскую самбу. Назван лучший игрок розыгрыша Суперкубка Испании.
Вингер Барселоны оформил дубль в финале мини-турнира
около 19 часов назад
Вингер Барселоны Рафинья получил звание лучшего игрока розыгрыша Суперкубка Испании. Решающим аргументом стала его яркая результативность в финале против Реала, где каталонцы победили 3:2, а 29-летний бразилец оформил дубль.
Награду MVP Рафиньи определил тренерский штаб сборной Испании во главе с Луисом де ла Фуэнте. Награду футболисту вручил Доминго Паласио, руководитель отдела спортивного маркетинга adidas в Испании.
Стабильно высокий уровень Рафинья продемонстрировал и в полуфинале. В матче против Атлетика, который завершился разгромом 5:0, он забил дважды и отдал одну результативную передачу.
