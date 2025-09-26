Павел Василенко

Молодой полузащитник Барселоны Гави оказался в центре медицинской драмы, которая вывела его из игры почти на шесть месяцев.

В конце августа он травмировал правое колено – врачи диагностировали небольшой разрыв медиального мениска. Главный врач клуба Рикард Пруна настаивал на немедленной операции, однако физиотерапевт первой команды Рауль Мартинес предложил консервативное лечение.

Окончательное решение принимал сам футболист – и он выбрал вариант без операции. Но боль не проходила, и через несколько недель Гави все же лег под нож. Результат – потерянное время и более длительный срок восстановления.

«То, что изначально должно было быть пятинедельным или шестинедельным перерывом, обернулось пятью месяцами. Разрыв мениска не только не заживал, но и оказался более серьезным», – пишет Sport.es.

Это уже вторая серьезная травма Гави – ранее он пропустил почти год из-за разрыва крестовидных связок. Если все пойдет по плану, полузащитник вернется к тренировкам только в марте и будет долго восстанавливать форму.