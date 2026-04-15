Уже получил билеты. Шахтёр в шаге от подписания игрока сборной Бразилии.
За Селесао 17-летний игрок оформил два гола и одну результативную передачу в двух матчах
около 2 часов назад
Шахтер близок к завершению трансфера 17-летнего вингера Атлетико Паранаэнсе Бруніньо.
Как сообщает журналист Фелипе Силва, бразильский футболист уже получил авиабилеты и в среду отправится в Европу, где должен пройти медицинский осмотр и подписать контракт с донецким клубом. В поездке игрока будет сопровождать юрист Марсело Аморетти, которого называют доверенным лицом агента Фрэнка Хенуды.
По имеющейся информации, Шахтер и Атлетико Паранаэнсе уже полностью согласовали условия сделки. Бразильский клуб должен получить за трансфер молодого вингера 11 миллионов евро гарантированными выплатами, а еще 3 миллиона предусмотрены в виде бонусов. Известно, что общая сумма будет выплачена четырьмя отдельными траншами.
Несмотря на юный возраст, Бруніньо уже считается одним из самых перспективных молодых футболистов Бразилии. В составе сборной Бразилии U-20 17-летний исполнитель провел два матча, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Бруніньо будет не единственным приобретением Шахтера в следующее окно.
