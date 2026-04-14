Шахтер оформит трансфер 17-летнего вингера Атлетико Паранаэнсе
Дончане заплатят за бразильца солидную сумму
около 3 часов назад
Бруніньо / Фото - Yahoo
Правый полузащитник Атлетико Паранаэнсе Бруніньо близок к переходу в донецкий Шахтер. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма перехода 17-летнего бразильца составит 12 млн евро. Окончательно сделка будет заключена позже на этой неделе.
Горняки имеют большие планы на летнее трансферное окно, Бруніньо не станет единственным приобретением.
Бразильский вингер в этом сезоне забил 4 гола в 16 матчах.
