В Александрии дали чёткий ответ по поводу перспектив Нестеренко на посту главного тренера команды
Команда неудачно начала новый сезон
около 1 часа назад
Спортивный директор Александрии Евгений Кочерга в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал о будущем главного тренера команды Кирилла Нестеренко.
«Я каждый день присутствую на тренировках. Я считаю Кирилла Александровича одним из самых перспективных тренеров нового поколения, за плечами которого есть достойный опыт тренерской работы. ФК Александрия – первый самостоятельный опыт, и мы поддерживаем нашего молодого тренера.
Мы видим, что он хочет построить. У Нестеренко полный карт-бланш от руководства. Без лишнего давления делает свою работу. Понятно, что сравнений с Ротанем не избежать.
В силу обстоятельств, в которые мы попали, мы недосчитались очков на старте. Он фанатично относится к работе, что нам нравится. А мы поможем ему поставить команду на правильные рельсы».
Александрия в прошлом сезоне впервые в истории заняла второе место в чемпионате.
Ныне «горожане» занимают предпоследнее (15-е место) в УПЛ с тремя очками в пяти матчах.
22 сентября в 15:30 команда Кирилла Нестеренко на выезде сыграет против киевского Динамо, которое сейчас возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги с 13 баллами в пяти встречах.