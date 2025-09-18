Спортивный директор Александрии Евгений Кочерга в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал о будущем главного тренера команды Кирилла Нестеренко.

«Я каждый день присутствую на тренировках. Я считаю Кирилла Александровича одним из самых перспективных тренеров нового поколения, за плечами которого есть достойный опыт тренерской работы. ФК Александрия – первый самостоятельный опыт, и мы поддерживаем нашего молодого тренера.

Мы видим, что он хочет построить. У Нестеренко полный карт-бланш от руководства. Без лишнего давления делает свою работу. Понятно, что сравнений с Ротанем не избежать.

В силу обстоятельств, в которые мы попали, мы недосчитались очков на старте. Он фанатично относится к работе, что нам нравится. А мы поможем ему поставить команду на правильные рельсы».