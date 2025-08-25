Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко рассказал о своем пути к этой должности и важной роли наставников в карьере.

Мой путь к тренерству начался даже раньше, чем в 24. Я уже понимал, что те травмы, которые были, не позволят мне играть на высшем уровне.

Всегда размышлял, что футболист должен ставить перед собой цель играть как можно выше. И когда уже было две операции и нужно было сделать еще минимум две, понимал, что даже после возвращения не смогу играть на высшем уровне.

Должен быть откровенным, это было очень тяжело. И в тот момент еще началась война в Донецке, мы переехали в Киев, жизнь полностью изменилась.

Те люди, которые были рядом, и те футбольные люди, которые были долгое время со мной, большая часть тех, кто был в донецком Металлурге, – они способствовали тому, чтобы я попробовал себя как тренер.

Во-первых, я работал с Егише Меликяном. Мы достаточно времени работали с ним, он тоже дал мне очень много, и я ему безмерно благодарен.

Потом появился Николай Костов. Мы в течение 9 лет работали бок о бок, и это, конечно, было намного больше, чем просто какое-то тренерское партнерство.

Он вообще для меня, как родной человек, потому что мы много эмоций пережили вместе, много видели, много чего прошли – это и успехи, и неудачи. Поэтому мы очень близки эмоционально и даже сейчас постоянно общаемся, постоянно слушаем друг друга и поддерживаем.

Работа тренера очень ответственна, потому что ты каждую минуту, каждый день принимаешь решения, которые очень сильно влияют на работу команды, прежде всего. Мне 33 года, но должен быть откровенным: я вообще об этом никогда не думаю, потому что я уверен, что у меня уже есть тот опыт, который я прошел.

Я не первый год работаю как тренер. Благодаря людям, которые были рядом в тех командах, я приобрел этот опыт, которого, считаю, на этот момент достаточно, чтобы начать карьеру как главный тренер.

Решение принимал, конечно, прежде всего, с семьей. Конечно, с Костовым мы тоже разговаривали, но мы об этом разговаривали уже не один год, потому что он чувствовал, что мне уже нужно делать следующий шаг в своей карьере, – сказал Нестеренко в эфире Футбол 360.