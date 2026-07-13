Футбольный агент Андрей Головаш подтвердил информацию о том, что Эмполи готов рассмотреть продажу 19-летнего украинского нападающего Богдана Попова во время трансферного окна.

Эту информацию я могу подтвердить. У Эмполи есть финансовые проблемы, и, на мой взгляд, это закономерно, потому что за последние годы было сделано много ошибок.

Клуб рассчитывает продать ведущих игроков, рассматривая их как единственный на сегодня реальный актив. Проще говоря, тех, на кого есть спрос. Среди них и Богдан Попов, что вполне понятно. Кроме Богдана, речь идет о лучшем бомбардире команды Стивене Шпенди, основном вингере Сальваторе Илия и талантливом защитнике Габриеле Гуарине.

Процесс идет, но это не значит, что все так просто. Эмполи понимает стоимость своего актива, и поэтому переговоры с потенциальными покупателями идут довольно нелегко. Что касается продажи клуба американцам, то разговоры об этом идут уже несколько лет, но до сих пор ничего не произошло.

Что касается нашей позиции, то мы спокойно наблюдаем за развитием событий. Но в любом случае решение будет принято исключительно с позиции лучших перспектив для развития футболиста, – сообщил Головаш в интервью «Украинскому футболу».