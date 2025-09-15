Боруссия М объявила об увольнении с поста главного тренера Херрардо Сеоане, сообщает официальный сайт клуба.

Последней каплей для руководства клуба стало поражение Боруссии от Вердера (0:4). До этого первым в отставку отправили Эрика тен Хага, который возглавлял Байер.

Швейцарский специалист проработал с Гладбахом 2 полных сезона. Руководство командой временно возложено на Евгения Полянского, который тренирует команду U-23.

Гладбахская Боруссия после трех стартовых туров Бундеслиги имеет лишь одно зачётное очко.

