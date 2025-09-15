В Бундеслиге произошло второе снятие с поста на старте сезона
Трёх туров было достаточно
Херрардо Сеоане / Фото - Боруссия М
Боруссия М объявила об увольнении с поста главного тренера Херрардо Сеоане, сообщает официальный сайт клуба.
Последней каплей для руководства клуба стало поражение Боруссии от Вердера (0:4). До этого первым в отставку отправили Эрика тен Хага, который возглавлял Байер.
Швейцарский специалист проработал с Гладбахом 2 полных сезона. Руководство командой временно возложено на Евгения Полянского, который тренирует команду U-23.
Гладбахская Боруссия после трех стартовых туров Бундеслиги имеет лишь одно зачётное очко.
