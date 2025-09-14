В матче третьего тура Бундеслиги Санкт-Паули на своем поле обыграл Аугсбург со счетом 2:1.

Гости открыли счет уже на 16-й минуте: Ридер головой замкнул подачу Массенго. До перерыва хозяева сравняли. На 45-й минуте арбитр назначил пенальти за игру рукой, но Унтонджи не смог переиграть вратаря Дамена. Форвард сразу добил мяч после сейва - 1:1.

Во втором тайме игра шла в равной борьбе до середины половины, когда Санкт-Паули вышел вперед. Элвис Синани со стандарта мастерски пробил под ближнюю штангу, установив окончательный счет - 2:1.

После этой победы Санкт-Паули набрал 7 очков и поднялся на четвертое место, тогда как Аугсбург с тремя пунктами остался на 10-й позиции.

Бундеслига, третий тур

Санкт-Паули — Аугсбург 2:1

Голы: Унтонджи, 45, Синани, 77 - Ридер, 16