Главный тренер Динамо U-19 Игорь Костюк поделился ожиданиями от противостояния с Броммапойкарна в Юношеской лиге УЕФА. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Скандинавы традиционно очень физически развиты. Несмотря на это, они хорошо контролируют мяч. Команда очень качественно построена, тактически грамотна. Наши соперники выдерживают структуру на поле, очень дисциплинированы, заставляют себя уважать.

Эта команда сейчас лидирует в чемпионате, выигрывает все матчи. У них есть уверенность в своих силах. Это крупнейшая академия в Европе, насчитывающая 260 команд. Поэтому у них есть из кого выбирать, количество переходит в качество, - сказал Костюк.