Сергей Разумовский

Голкипер киевского Динамо Руслан Нещерет из-за повреждения может не сыграть больше ни одного матча в августе. Об этом сообщил украинский футбольный журналист, комментатор и телеведущий Игорь Цыганык.

По его информации, характер травмы заставляет 24-летнего украинца пропустить еще около трех недель. Таким образом, Нещерет может не успеть восстановиться до окончания августа.

На данный момент вратарь уже пропустил три последние матча Динамо во всех турнирах. Повреждение он получил еще в двадцатых числах июля, и оно до сих пор не позволяет футболисту полноценно тренироваться.

Ранее издание Dynamo.kiev.ua сообщало, что тренерский штаб и медицинская служба Динамо решили отправить Нещерета в Киев на консультацию с экспертами. Врачи должны оценить состояние голкипера и определить дальнейшие сроки его восстановления.

Этим летом Динамо проведет не менее трех матчей. Киевляне сыграют ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против Карабаха, а также проведут поединки чемпионата Украины с Колосом и Буковиной.

Если Динамо по итогам двухматчевого противостояния пройдет азербайджанский клуб, команда сыграет еще два поединка плей-офф квалификации Лиги конференций. Ранее были названы потенциальные соперники.

Пока Нещерет восстанавливается, место в воротах киевской команды занимает Вячеслав Суркис. Точные сроки возвращения основного голкипера к тренировочному процессу станут известны после дополнительных медицинских консультаций.