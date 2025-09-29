Украинский нападающий Ромы Артем Довбик поделился впечатлениями от работы с наставником Джан Пьеро Гасперини после матча 5-го тура Серии А против Вероны (2:0), где ему удалось отметиться забитым мячом.

«Шанс от Гасперини? Для нападающих важно иметь доверие: я много с ним говорил, даже индивидуально. Я много работал на тренировках, и он это видел. Рад, что использовал свой шанс.

Сколько голов забью под руководством Гасперини? Мне не нравится говорить о цифрах. Мы должны быть готовы к каждому матчу, Гасперини — наш наставник, и мы стараемся учиться у него.

Я улучшил физическую форму и мы отработали движения с другими нападающими. Сегодня на поле было много хороших моментов.

Для нападающих очень важно играть с уверенностью, и я очень рад, что забил, хоть немного и повезло. Для нас, атакующих игроков, это фундаментально, но еще важнее — три очка для команды», — сказал Довбик для Voce Giallorossa.