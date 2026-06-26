Новый главный тренер Андерлехта Витор Бруну прокомментировал возможное возвращение нападающего Наполи Ромелу Лукаку в бельгийский клуб и упомянул украинского форварда Данила Сикана. Его слова передает DHnet.

Возможно ли возвращение Лукаку этим летом? Я полностью доволен Цветковичем, Сиканом и Бертаччини, который при необходимости тоже может сыграть на этой позиции. Но если вы говорите мне о Лукаку... Если у вас есть его номер, я могу ему позвонить.

У него своя карьера. Наши трансферные цели четко определены. Когда видишь, какое влияние он оказал в первом матче сборной Бельгии... Но если он придет сюда, ему тоже придется работать.