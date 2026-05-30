Сергей Разумовский

Таисия Онофрийчук стала бронзовой призёркой чемпионата Европы по художественной гимнастике в многоборье.

На старте финала спортсменки выполняли упражнения с мячом и обручем. По итогам этих двух видов десять лучших проходили во вторую часть многоборья, где должны были выступить с булавами и лентой.

18-летняя лидер сборной Украины уверенно начала соревнования: за упражнение с мячом она получила 28.550 балла, а за выступление с обручем — 29.550 балла. Благодаря этим оценкам Онофрийчук досрочно квалифицировалась во вторую часть многоборья.

После завершения всех выступлений украинка заняла третье место с результатом 117.150 балла. Чемпионкой стала немка Дарья Варфоломеев — 120.150, серебряной призёркой — болгарка Стилиана Николова — 118.750.

Ранее украинские юниорки во время награждения выразили протест из-за звучания гимна России.