Сергей Разумовский

Сборная Украины по футболу в июне 2026 года может провести товарищеский матч против одной из неевропейских сборных. Об этом сообщает UA-Футбол.

По информации источника, в ближайшее международное окно на матчи национальных команд «сине-желтые» планируют провести два спарринга. Предварительно эти поединки запланированы на 3 и 7 июня 2026 года.

Уточняется, что 7 июня сборная Украины может встретиться с Данией. О вероятности такого матча сообщалось и ранее, однако на данный момент официального подтверждения проведения поединка между этими командами пока нет.

В то же время появилась новая информация о возможном сопернике Украины на 3 июня. По данным источника, в шорт-листе кандидатов находятся четыре неевропейские сборные — Тринидада и Тобаго, Чили, Ирак и Ангола.

Именно с одной из этих команд украинская национальная команда может провести товарищеский матч в начале июньского сбора.

Таким образом, на данный момент речь идет о двух потенциальных спаррингах для сборной Украины в июне: один — против одного из неевропейских соперников 3 июня, другой — вероятно против Дании 7 июня. Однако окончательное подтверждение этих матчей ожидается позже.