Капитан Руха Денис Подгурский проанализировал неудачные результаты в УПЛ, имея шестиматчевую серию поражений. Его слова приводит UA-Футбол.

У нас дружный коллектив, поэтому мы не скрывали друг от друга проблем. Прямо говорили о своих недостатках. Также важно было то, что ребят поддержало руководство клуба, её президент. Они приходили на тренировки, поддерживали нас. Говорили, что мы все в одной лодке, все вместе должны пройти этот непростой период. Уверен, что команда уже выбирается из этой ямы.

Говорят у нас впереди тяжелый календарь и нам будет сложно исправить турнирное положение. Я не согласен с этим. В предыдущем сезоне у нас также были подобные отрезки в чемпионате и мы показывали достойные результаты - отбирали очки у Шахтера, Полесья, Александрии. Считаю, что нам даже проще играть против команд из верхней части таблицы. Против них мы демонстрируем свою лучшую игру, - рассказал капитан Руха.