Павел Василенко

По информации The Athletic, президент Реала Флорентино Перес и его команда серьезно рассматривают идею привлечения внешних инвесторов, что может положить конец уникальной традиции клуба быть собственностью фанатов.

Реал – единственный футбольный клуб в мире, чьи годовые доходы превышали 1 миллиард евро, однако Перес убежден: чтобы и дальше оставаться гигантом европейского футбола и успешно конкурировать в Лиге чемпионов, нужен новый финансовый толчок.

«Мир футбола меняется. Если мы хотим оставаться лучшими – мы должны действовать смело», – цитирует Переса The Athletic.

Согласно источнику, планы реструктуризации собственности будут представлены на Генеральном собрании клуба уже в следующем месяце.

Напомним, что с момента основания в 1902 году Реал – вместе с Барселоной – остается одним из немногих клубов, который принадлежит своим членам (сосьос). Их около 100 000, и именно они имеют право голоса в выборах президента и стратегических решениях клуба.

Если изменения будут приняты, это станет первым случаем за 123 года, когда Реал Мадрид откроет свои двери для частного капитала.

И именно этот шаг может определить, кто будет управлять мировым футболом в новом десятилетии.