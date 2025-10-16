Мадридский Реал рассматривает вариант приобретения вратаря Порту Диогу Кошты, если украинец Андрей Лунин покинет команду. Об этом сообщает испанское издание Bernabeu Digital.

При этом португалец не единственный кандидат на роль дублера Тибо Куртуа. В приоритете клуба — 20-летний воспитанник Реала Фран Гонсалес, который выступает за Реал Кастилью. Если же понадобится более опытный голкипер, мадридцы готовы обратиться к Коште.

Этим летом Диогу Кошта уже фигурировал в шорт-листе Манчестер Сити, но трансфер не состоялся. Порту ранее заявлял, что готов отпустить игрока за 75 миллионов евро.

Ситуация с Луниным пока что остается неопределенной. Украинец не может закрепиться в основе Реала из-за постоянного присутствия Куртуа в воротах. Недостаток игровой практики замедляет его развитие, и в клубе ждут, что вскоре Лунин примет решение о будущем.

Реал лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая Барселону на два очка. Следующий матч команды Хаби Алонсо состоится 19 октября на выезде против Хетафе.

Ранее сообщалось, что Алонсо не рассчитывает на звездного защитника Реала.