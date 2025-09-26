Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал в интервью DIGI Sport слухи о потенциальной продаже нападающего Владислава Бленуце после скандальных репостов в соцсетях и отсутствия результативных действий в первых матчах за киевлян.

Владислав Бленуце является и останется футболистом нашего клуба, другие варианты даже не могут обсуждаться. Только те, кто недружелюбны к Динамо, могут придумывать разные небылицы. И дело не только в том, что мы уже выплатили Крайове более половины суммы трансфера, предусмотренной контрактом, но и в том, что Влад — футболист с настоящими качествами голеадора, которых нам крайне не хватает в атаке киевского клуба.

Кроме того, парень с характером, он амбициозный, общительный и дружелюбный — эти черты уже отметили его партнеры по команде. Румынские футболисты, которые ранее выступали за Динамо Киев, Флорин Чернат и Тиби Гиоане, были безусловно основными игроками на протяжении 9 и, соответственно, 10 лет. Мы также уверены, что и Бленуце сможет много лет успешно играть в Киеве, забивая немало голов.