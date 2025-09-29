Бывший главный тренер Динамо Мирча Луческу прокомментировал в интервью FANATIK.ro ситуацию вокруг новичка киевлян Владислава Блэнуцэ после скандальных репостов в соцсетях.

Покинет ли Блэнуцэ «Динамо» Киев? Ни в коем случае. «Динамо» Киев — это чрезвычайно серьезный клуб. Братья Суркисы — люди с порядочностью, что является примером. Они будут защищать его до конца, несмотря на ошибку, которую он допустил. Сейчас он под давлением болельщиков. И я сам когда-то был под таким давлением.

Когда я работал в «Шахтере» Донецк, там сменили примерно 12 тренеров. Болельщики этого не забыли и постоянно держат команду под давлением. Единственное, что он должен делать, — это забивать голы. Его не выгонят. Время все расставит по местам. Клуб обязательно его защитит. Это серьезный клуб с фантастической традицией и огромным опытом.