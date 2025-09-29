Луческу расставил все точки над «i» относительно судьбы Блэнуцэ в Динамо
Ходили слухи, что скандальный новичок киевлян является креатурой бывшего тренера «бело-голубых»
2 дня назад
Бывший главный тренер Динамо Мирча Луческу прокомментировал в интервью FANATIK.ro ситуацию вокруг новичка киевлян Владислава Блэнуцэ после скандальных репостов в соцсетях.
Покинет ли Блэнуцэ «Динамо» Киев? Ни в коем случае. «Динамо» Киев — это чрезвычайно серьезный клуб. Братья Суркисы — люди с порядочностью, что является примером. Они будут защищать его до конца, несмотря на ошибку, которую он допустил. Сейчас он под давлением болельщиков. И я сам когда-то был под таким давлением.
Когда я работал в «Шахтере» Донецк, там сменили примерно 12 тренеров. Болельщики этого не забыли и постоянно держат команду под давлением. Единственное, что он должен делать, — это забивать голы. Его не выгонят. Время все расставит по местам. Клуб обязательно его защитит. Это серьезный клуб с фантастической традицией и огромным опытом.
Ранее президент Динамо Игорь Суркис поставил точку в вопросе потенциальной продажи скандального Блэнуцэ.