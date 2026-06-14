Сергей Разумовский

Пресс-служба катарского Аль-Садда сообщила, что Роберто Манчини покинул пост главного тренера команды. Таким образом, завершается его рабочий этап в чемпионате Катара, где итальянский специалист провел неполный сезон и успел отметиться завоеванным трофеем.

61-летний наставник возглавил Аль-Садд в ноябре 2025 года. За время своего пребывания он привел команду к победе в чемпионате Катара, что стало главным итогом его работы в клубе. После этого решения будущее тренера, вероятно, снова будет связано с национальными сборными: по информации инсайдера Николо Скиры, Манчини находится близко к возвращению во главе сборной Италии.

Для Роберто Манчини потенциальное назначение не будет новым вызовом, ведь он уже руководил итальянской национальной командой с июля 2018 года до августа 2023-го. Именно в тот период сборная Италии под его руководством завоевала титул чемпиона Европы на Евро-2020, матчи которого произошли в 2021 году.

Контекст в самой сборной Италии на данный момент также важен. В апреле Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера после неудачной квалификации на чемпионат мира 2026 года. До момента принятия окончательного решения о преемнике команду временно возглавляет наставник молодежной сборной Италии U-21 Сильвио Бальдини.

Ранее полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский откровенно рассказал о взаимоотношениях с известным итальянским тренером.