Павел Василенко

Украинский полузащитник Трабзонспора Руслан Малиновский в интервью La Gazzetta dello Sport ответил, были ли правдой слухи о его недопонимании и конфликтах в Аталанте с бывшим главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

«Да нет, это была вполне обычная футбольная ситуация: в команду пришли новые игроки, я играл меньше, и появилась возможность перейти в Марсель. То, что писали про наши отношения с тренером, – неправда, ничего такого не было. Мы всегда общались, наши отношения были идеальными до последнего дня».

Малиновский провел под руководством Гасперини 143 матча в Аталанте: 30 голов, 28 ассистов.

В январе 2023 года украинец перешел в Марсель, а уже через полгода вернулся в Италию, став игроком Дженоа. Этим летом хавбек подписал контракт с Трабзонспором.