В семье легендарного украинского футболиста и тренера Олега Блохина произошла неприятная ситуация из-за квартиры, которая принадлежит спортсмену. По данным журналиста Игоря Бурбаса, предметом семейного конфликта стала недвижимость, на которую претендуют бывшая жена Блохина Ирина Дерюгина вместе с дочерью Ириной и нынешняя избранница Анжела с двумя дочерьми. Спор продолжается уже около года и, как ожидается, может дойти до судебного разбирательства.

Олег Блохин в 2025 году отметит 73-летие. После завершения карьеры тренера он находится на пенсии и некоторое время занимал должность сопредседателя Совета стратегического развития профессионального футбола в УАФ. Ситуация с квартирой стала дополнительным испытанием для семьи, которая ранее успешно сочетала спортивную славу с частной жизнью.

Блохин впервые женился в 1979 году на Ирине Дерюгиной, и брак длился 21 год. У супругов родилась дочь Ирина. Пара развелась в 2000 году после продолжительных расставаний, которые постепенно охладили отношения. Второй брак футболиста с Анжелой, которая младше его на 16 лет, принес две дочери — Анну и Екатерину. Долгое время Блохин не афишировал новую семью, сохраняя приватность.

