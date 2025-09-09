Главный тренер сборной Швеции Йон-Даль Томассон высказался после неудачного выездного матча против Косово в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года. Шведская команда потерпела поражение со счетом 0:2.

«Это заслуженная победа Косова. Они больше хотели. Мы не придерживались своих принципов. Мы играли медленно и реагировали недостаточно быстро, когда теряли мяч. Позволили четыре контратаки, где должны были действовать лучше как команда. Мы, тренеры, тоже в этом виноваты.

Во втором тайме мы старались, но без должного качества. Мы доставляли мяч в штрафную площадь, но там нам не хватало идеи.

Ни наша игра в обороне, ни наша игра в атаке не были достаточно хорошими. Это был провал во всем. Все было плохо. Но не стоит забывать, что до этого матча мы выиграли восемь из одиннадцати игр с сентября 2024 года. Восемь побед, одно поражение и две ничьи. Это действительно был шаг назад, но построение команды требует времени. Мы не были сами собой. Против Словении мы провели фантастический матч, а это выступление было слабым. Мы мечтаем о чемпионате мира, и это был удар, но мы найдем путь, чтобы туда попасть

Мы найдем путь. Не следует забывать, что эта команда выиграла восемь из последних двенадцати матчей. К тому же нам не хватает нескольких игроков, и это также нужно учитывать», — сказал Йон-Даль.