Сборная Украины накануне матча против Азербайджана в рамках отбора на чемпионат мира-2026 провела тренировочное занятие на поле Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова в Баку. Все 24 футболиста, находящиеся в лагере сине-желтых, приняли участие в занятии под руководством тренерского штаба.

Встреча состоится 9 сентября в 19:00 по киевскому времени (20:00 по местному). Для украинской сборной это будет вторая игра в группе D. Ранее команда уступила Франции со счетом 0:2, тогда как Азербайджан потерпел разгромное поражение от Исландии 0:5.

Накануне поединка азербайджанская федерация футбола приняла решение уволить главного тренера Фернанду Сантуша, а исполнять обязанности наставника на матч против Украины будет тренер молодежной сборной Айхан Аббасов.

История официальных встреч между командами отсутствует: ранее они встречались лишь в двух товарищеских матчах 2006 года — ничья 0:0 в Баку и победа Украины 6:0 в Киеве.