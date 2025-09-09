Шевченко открыл футбольное поле в Баку перед матчем Азербайджан – Украина
Президент УАФ поблагодарил за гостеприимство и подчеркнул важность развития детского спорта
около 2 часов назад
Андрей Шевченко / фото - УАФ
Во вторник, 9 сентября, в Баку состоится матч отбора на чемпионат мира-2026 между сборными Азербайджана и Украины.
Накануне поединка президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко принял участие в открытии футбольного поля в одной из бакинских школ.
Когда я рос на окраинах Киева, я всегда мечтал о лучших футбольных полях. Сегодня для бакинских детей создана уникальная возможность. Этот стадион будет играть важную роль для детей как в спортивном, так и в образовательном плане. Азербайджан — прекрасная страна. Я впервые здесь, и уеду отсюда с приятными впечатлениями — передает слова Шевченко azerisport.com.