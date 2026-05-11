В "Шахтере" официально подтвердили второй трансфер на следующий сезон
Кто присоединится к компании юного Бруниньо пообещали сообщить в ближайшее время
около 1 часа назад
Спортивный директор Шахтера Дарийо Срна в эфире УПЛ ТВ приоткрыл завесу будущей трансферной кампании донецкого клуба.
На сегодня мы уже подписали двух футболистов на следующий сезон. Это не последние трансферы. После разговора с президентом наша стратегия, и это его решение, не продавать ни одного футболиста в этом сезоне. Первый – Бруньиньо. Кто второй? Скоро узнаете.
Не будем сейчас говорить. Но работаем и над другими трансферами. На этой неделе будет встреча. Арда, я, Палкин, президент. Будем принимать решения, какие футболисты нам нужны на следующий сезон, чтобы мы стали сильнее.
Напомним, в апреле Шахтер подписал трехлетний контракт с 17-летним Бруниньо.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05