Спортивный директор Шахтера Дарийо Срна в эфире УПЛ ТВ приоткрыл завесу будущей трансферной кампании донецкого клуба.

На сегодня мы уже подписали двух футболистов на следующий сезон. Это не последние трансферы. После разговора с президентом наша стратегия, и это его решение, не продавать ни одного футболиста в этом сезоне. Первый – Бруньиньо. Кто второй? Скоро узнаете.

Не будем сейчас говорить. Но работаем и над другими трансферами. На этой неделе будет встреча. Арда, я, Палкин, президент. Будем принимать решения, какие футболисты нам нужны на следующий сезон, чтобы мы стали сильнее.