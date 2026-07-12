Сергей Разумовский

Нападающий Динамо Матвей Пономаренко может продолжить карьеру в Турции. По информации инсайдера Алтуна Терима, 20-летний нападающий уже согласовал личные условия контракта с Галатасараем, включая уровень зарплаты, и готов к переходу.

Интерес стамбульского клуба к украинцу появился примерно три недели назад. Сначала позиция Динамо была жесткой: киевляне оценивали своего футболиста в 30 миллионов евро и не планировали рассматривать арендное соглашение. Однако активность самого Пономаренко, его агента и настойчивость Галатасарая сдвинули переговоры с места.

В настоящее время клубы обсуждают формат аренды с обязательным выкупом. Потенциальная сумма всей операции может составить около 25 миллионов евро, однако окончательного соглашения между Динамо и Галатасараем пока нет.

Новые подробности возможного трансфера также сообщил турецкий журналист Осман Альтунтерим для SportDeo+. По его данным, в изучении кандидатуры Пономаренко стамбульскому клубу мог помочь главный тренер Шахтера Арда Туран.

Турецкий специалист высоко оценивает нападающего Динамо и якобы дал ему сильные рекомендации скаутинговому отделу Галатасарая. Источник считает, что подписание украинца стало бы серьезным успехом для турецкого гранда, поскольку интерес к Пономаренко также проявляют клубы из Франции и Италии.

В сезоне-2025/26 форвард забил 13 мячей в украинской Премьер-лиге и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

Также сообщалось об интересе к Пономаренко со стороны Аякса.