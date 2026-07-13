Сергей Разумовский

Новый технический директор сборной Италии Паоло Мальдини вместе со своим советником Леонардо уже работает над поиском нового главного тренера для национальной команды. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в шорт-листе итальянской федерации находятся сразу несколько громких кандидатур.

По информации источника, среди основных претендентов на должность рассматриваются Антонио Конте, Роберто Манчини и Пеп Гвардиола. Именно эти специалисты на данный момент фигурируют как наиболее реальные варианты для нового проекта сборной Италии после очередного провала команды в отборе на чемпионат мира.

Антонио Конте называют кандидатом, которого поддержали бы клубы Серии А. Ранее уже появлялась информация, что представители итальянского чемпионата готовы принять участие в финансировании контракта нового главного тренера национальной команды. Речь идет о возможной компенсации части зарплаты специалиста, если его финансовые требования не будут укладываться в бюджет Федерации футбола Италии.

Конте хорошо знаком со структурой итальянского футбола и уже имеет опыт работы со сборной. Он возглавлял Скуадру адзурру с 2014 по 2016 год и вывел команду в четвертьфинал Евро-2016, где итальянцы уступили Германии лишь в серии пенальти. Его сильными сторонами считают дисциплину, интенсивность, умение быстро строить конкурентоспособную команду и четкую тактическую модель.

Роберто Манчини также остается в списке кандидатов. У него сохранились хорошие отношения с президентом Федерации футбола Италии Джованни Малаго, что может сыграть роль в потенциальных переговорах. В то же время репутация тренера в Италии заметно пострадала после его решения покинуть национальную команду ради более выгодной с финансовой точки зрения работы в сборной Саудовской Аравии.

Несмотря на это, Манчини остается важной фигурой в новейшей истории итальянской сборной. Именно под его руководством Италия выиграла Евро-2020, обыграв в финале Англию на Уэмбли. Тогда команда демонстрировала яркий, атакующий футбол и имела длительную серию без поражений. Однако дальнейшие неудачи, в частности невыхід на чемпионат мира 2022 года, а также его неожиданный уход, усложняют возможное возвращение.

Наиболее желанным вариантом для Паоло Мальдини и Леонардо, по данным La Gazzetta dello Sport, является Пеп Гвардиола. Именно испанского тренера они считают специалистом, способным провести глубокую перезагрузку сборной Италии. По мнению руководителей нового спортивного блока, команде нужны не косметические изменения, а масштабная перестройка игровой философии, работы с молодыми футболистами и общей структуры национальной сборной.

Гвардиола имеет колоссальный клубный опыт и считается одним из самых влиятельных тренеров современного футбола. Его назначение могло бы стать революционным шагом для итальянской сборной, которая в последние годы переживает серьезный кризис результатов. В то же время главным препятствием для такого сценария могут стать финансовые запросы специалиста. Ранее он оставил пост главного тренера Манчестер Сити, после чего его будущее стало одной из самых обсуждаемых тем в европейскомфутболе.

Сборная Италии ищет нового полноценного главного тренера после ухода Дженнаро Гаттузо. Бывший полузащитник национальной команды не смог вывести Скуадру адзурру на чемпионат мира 2026 года, что стало очередным болезненным ударом для итальянского футбола. После этого исполняющим обязанности главного тренера был назначен Сильвио Бальдини.

Кстати, Гаттузо недавно нашел себе новую работу.