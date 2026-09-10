Сергей Разумовский

Правый защитник Геннадий Пасич вошел в историю ЛНЗ. Футболист стал первым игроком черкасской команды, который провел за клуб 100 матчей. Об этом сообщила прессслужба ЛНЗ.

Юбилейный поединок Пасич сыграл в пятом туре Украинской Премьер-лиги против киевского Динамо. 33-летний защитник вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

Пасич выступает за ЛНЗ с 2023 года. За это время он забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

В течение профессиональной карьеры футболист также защищал цвета Нафтовика-Укрнафты, Вереса, Олимпика и Карпат.

В текущем сезоне Геннадий Пасич принял участие во всех семи матчах ЛНЗ и каждый раз выходил на поле с первых минут. На его счету две желтые карточки.

Напомним, сразу два лидера ЛНЗ демонстрируют прогресс в восстановлении после травм.