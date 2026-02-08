Обидчик Динамо попал под горячую руку Трабзонспора, Видео
Батагов сыграл 90 минут
около 2 часов назад
Фото - Трабзонспор
Трабзонспор сыграл против Самсунспора в 21-м туре Суперлиги. Матч завершился со счетом 3:0.
Голы в составе команды Фатиха Текке забивали Онуачу, на счету которого дубль, и Мучи.
Среди украинцев в этом матче принимал участие Арсений Батагов, который отыграл 90 минут.
Александр Зубков не поехал с командой в Самсун из-за травмы.
Суперлига. 21 тур
Самсунспор - Трабзонспор 0:3
Голы: Онуачу 23, 81, Мучи, 90+1
14 февраля Трабзонспор дома примет Фенербахче (19:00).
