В пятницу, 30 января, в 20-м туре чемпионата Турции Антальяспор и Трабзонспор сыграли вничью 1:1. В стартовом составе гостей вышли два украинских футболиста: защитник Арсений Батагов провел на поле все 90 минут, а вингер Александр Зубков покинул поле на 69-й минуте.

Первый тайм запомнился голом нидерландского полузащитника Сандера ван де Стрека, который забил за несколько минут до перерыва, выведя Антальяспор вперед.

Во втором тайме нигерийский форвард Пол Онуачу реализовал пенальти на 53-й минуте, восстановив равновесие. В конце встречи он имел возможность снова вывести команду вперед, но второй удар с 11-метровой отметки оказался неудачным.

Чемпионат Турции, 20-й тур

Антальяспор – Трабзонспор – 1:1

Голы: Ван де Стрек, 43 – Онуачу, 53 (пен)